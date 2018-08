Coca-Cola koopt Britse koffieketen Costa

De Amerikaanse frisdrankproducent Coca-Cola koopt de Britse koffieketen Costa. Dat werd vrijdag bekendgemaakt. De deal heeft een waarde van bijna 4 miljard pond, omgerekend bijna 4,4 miljard euro.

Costa wordt overgenomen van hotel-, coffeeshop- en restauranteigenaar Whitbread, die de keten in 1995 in handen kreeg voor 19 miljoen pond. Destijds had het in 1971 door de broers Bruno en Sergio Costa opgerichte Costa slechts 39 filialen. De afgelopen jaren groeide Costa fors. Momenteel heeft het meer dan 2400 verkooppunten in Groot-Brittanniƫ en is het in 31 landen actief. Costa Express heeft daarnaast nog eens ruim 8000 verkoopautomaten.