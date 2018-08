Kleine verliezen op Wall Street

Verder is er aandacht voor Lululemon Athletica. Het yogakledingbedrijf kwam met veel beter dan verwachte cijfers en won bijna 14 procent. Ook wapenfabrikant American Outdoor Brands behoorde met een plus van 26 procent ook tot de grote stijgers. De maker van onder meer Smith & Wesson kwam eveneens met beter dan voorziene resultaten.

Qua bedrijven weet Coca-Cola de aandacht op zich gericht. De frisdrankmaker maakte bekend voor miljarden de Britse koffieketen Costa, een van de weinige grote koffieketens die nog in de etalage stond, in te lijven. Coca-Cola stond vlak.

Trump zei een wijziging te overwegen in regels voor de belasting op winst die gemaakt wordt bij de verkoop van bijvoorbeeld onroerend goed of effecten. Hij pleitte voor een verordening die de winst koppelt aan de inflatie. Daardoor zou de belastingafrekening voor beleggers die bezittingen verkopen fors lager kunnen uitvallen. Trumps adviseur Larry Kudlow roept al langer dat een dergelijke stap zou leiden tot meer economische groei en banen.

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met overwegend kleine verliezen geopend. Beleggers verwerkten onder meer opmerkingen van president Donald Trump. Die wil nog altijd uit de Wereldhandelsorganisatie WTO stappen en denkt aan een verandering van de belasting op winst over de verkoop van bijvoorbeeld onroerend goed of effecten.

