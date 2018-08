Meer omzet voor digitaal beveiliger Gemalto

Digitale beveiliger Gemalto heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een omzet gedraaid van zo’n 1,4 miljard euro. Dat is een groei van 6 procent bij constante wisselkoersen ten opzichte van een jaar eerder. Volgens de aan de Amsterdamse beurs genoteerde onderneming, die wordt overgenomen door het Franse technologiebedrijf Thales, zijn de resultaten naar verwachting.

De operationele winst bedroeg 92 miljoen euro. In de eerste zes maanden van 2017 zette Gemalto een winst van 93 miljoen euro in de boeken. ,,De resultaten van het eerste halfjaar van Gemalto weerspiegelen de sterke focus van team bij het implementeren van de strategische prioriteiten van het bedrijf”, laat topman Philippe VallĂ©e weten.

Het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van chips en software voor beveiliging. Die worden onder meer toegepast in paspoorten en auto’s. Gemalto is ook de grootste maker van simkaarten voor mobiele telefoons, een markt die erg onder druk staat.