Topman JD.com opgepakt in Verenigde Staten

De topman van de Chinese webwinkel JD.com is tijdens een zakenreis in de Verenigde Staten opgepakt. Liu Qiangdong werd beschuldigd van crimineel seksueel gedrag. Na enkele uren ondervraagd te zijn, werd Liu weer vrijgelaten.

Volgens JD.com is Liu valselijk beschuldigd en na onderzoek van de politie geen verdachte meer. Hij zet zijn zakenreis voort. JD.com liet in een bericht op het Chinese sociale netwerk Weibo verder weten stappen te ondernemen tegen mensen die valse geruchten over Liu verspreiden.