Weer schikking SBM in Brazilië

Oliedienstverlener SBM Offshore heeft een deal bereikt met de Braziliaanse aanklager. Daarmee zet de onderneming een streep achter een smeergeldaffaire in het land, zo maakte het bedrijf bekend.

SBM mocht, zo bleek eerder, al weer zaken doen met olie- en gasconcern Petrobras. Uit de huidige overeenkomst komt naar voren dat SBM ongeveer 48 miljoen dollar overmaakt aan Petrobras, in verschillende tranches. Overigens moet de zogenoemde Vijfde Kamer in het land de transactie nog goedkeuren. Dat zal naar verwachting snel gebeuren, aldus SBM.

Met het nieuwe bedrag loopt de totale provisie vanwege de Braziliaanse affaire voor SBM op van 299 miljoen dollar naar 347 miljoen dollar.

SBM kwam er in 2012 achter dat medewerkers in onder meer Brazilië zich schuldig hadden gemaakt aan oneerlijke verkooppraktijken. Het bedrijf trof eerder al schikkingen met justitie in Nederland en de Verenigde Staten.