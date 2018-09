Banken haken af bij Eerlijke Bankwijzer

Banken werken voorlopig niet meer mee aan onderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer. Ze zouden het niet eens zijn met de methode die wordt gehanteerd bij de beoordeling van het beleid en de praktijk op het gebied van mensenrechten en duurzaamheid. Ook zou het meewerken aan onderzoeken gepaard gaan met te veel extra werk.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) stapte eerder uit een overleggroep. Daarop lieten de banken, waaronder Rabobank en ABN AMRO, maar ook kleinere banken als Triodos en ASN weten niet meer mee te doen. Overleg tussen banken en de bankwijzer over het al dan niet meewerken aan onderzoek haalde vooralsnog niets uit.

De bankwijzer is een initiatief van Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, Pax en World Animal Protection. De organisatie achter bankwijzer is teleurgesteld over de beslissing van de banken, maar zegt het werk gewoon te zullen voortzetten. De kritiek op de methodologie leidt volgens de bankwijzer de aandacht af van waar het echt om zou moeten gaan, namelijk het leven en welzijn van mensen en dieren wereldwijd.