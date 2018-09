‘Belang geheimhouding DSB was duidelijk’

Het belang van geheimhouding was bij alle betrokkenen rond de reddingsoperatie van DSB Bank duidelijk. Dat zei oud-ambtenaar van Financiën Charles Wijnker maandag bij de rechtbank in Den Haag tijdens de eerste verhoren door Dirk Scheringa over de val van zijn bank. De oud-topman wil aantonen dat er vanuit De Nederlandsche Bank (DNB) bewust informatie was gelekt naar de pers.

De verklaringen van Wijnker vormden geen ondersteuning voor de zaak van Scheringa. Het voormalig afdelingshoofd marktgedrag bij het ministerie van Financiën kon zich van veel zaken de specifieke tijdstippen, waar Scheringa’s advocaat Geert-Jan Knoops op hamerde, niet herinneren. Ook verwees hij regelmatig naar DNB, die beslissingsrecht had voor bepaalde zaken.

Wijnker had geen aanwijzingen dat er bewust op een ondergang van DSB Bank werd aangestuurd. Vragen van Scheringa en advocaat Knoops over een vermeende weigering van de minister van Financiën om een reddingsplan van andere banken voor DSB te steunen, werden door de rechter afgekapt. Dat viel volgens hem buiten de kwestie die hier aan de orde was.