Gemengd beeld op Europese beurzen

De Europese beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien. De aandacht bleef uitgaan naar de internationale handelsperikelen. Op het Damrak was SBM Offshore in trek na een deal in de langslepende Braziliaanse smeergeldzaak. Beleggers moesten het verder stellen zonder richting uit de Verenigde Staten, waar de beurzen gesloten blijven vanwege Labor Day.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 558,99 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 793,40 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,3 procent. Londen won 0,8 procent. Wall Street is maandag gesloten vanwege Labor Day.

Aan het handelsfront zijn de gesprekken tussen Canada en de Verenigde Staten vruchteloos afgebroken. De partijen gaan woensdag opnieuw proberen een nieuw handelsakkoord te bereiken. Daarnaast wordt mogelijk deze week een nieuw pakket aan Amerikaanse importheffingen op 200 miljard dollar aan Chinese producten van kracht.

SBM Offshore was koploper in de MidKap met een plus van bijna 9 procent. De oliedienstverlener heeft een deal bereikt met de Braziliaanse aanklager. Daarmee zet de onderneming een streep achter een smeergeldaffaire in het land. Chemicaliƫndistributeur IMCD volgde met een winst van 4 procent na een positief rapport van Berenberg.

Grootste stijgers bij de hoofdfondsen waren de verzekeraars Aegon en NN Group met winsten van meer dan 1 procent. Kabel- en telecomconcern Altice Europe sloot de rij bij de hoofdfondsen met een verlies van 3,4 procent.

Casino zakte 0,4 procent in Parijs. De Franse supermarktketen raakte vrijdag ruim 10 procent kwijt door zorgen over de schuldpositie van het concern. Ook verlaagde kredietbeoordelaar S&P de kredietrating voor Casino.

In Londen won WPP 0,2 procent. De Britse reclamereus heeft een opvolger gevonden voor de eerder opgestapte topman Martin Sorrell, die van misbruik en wangedrag werd beschuldigd. Mark Read, de huidige mede-operationeel directeur, gaat het concern leiden.

Dechra Pharmaceuticals kelderde 15 procent. De Britse producent van medicijnen voor dieren stelde een rampenplan te hebben opgesteld voor een harde brexit, ofwel een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zonder akkoord.

De euro bleef onveranderd op 1,1603 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 69,90 dollar. Een vat Brentolie kostte 0,5 procent meer op 78,04 dollar.