Opgepakte topman Chinese webgigant verlaat VS

Een belangrijke Chinese zakenman is teruggekeerd naar China, nadat hij in de Verenigde Staten was opgepakt. Miljardair Liu Qiangdong, oprichter van webshop JD.com, zou zich daar schuldig hebben gemaakt aan seksueel wangedrag. Hij werd vrijdag gearresteerd en zaterdag vrijgelaten. Volgens JD is hij naar China gegaan om te werken.

Het is niet duidelijk wat Liu precies zou hebben misdaan. Volgens JD.com heeft de politie in de stad Minneapolis inmiddels vastgesteld dat Liu onschuldig is, maar de politie zelf zegt dat het onderzoek nog loopt. Liu is wel vrijgelaten en had toestemming om het land te verlaten.

JD.com is een van de grootste webshops in China. Alibaba en Tencent zijn de belangrijkste rivalen. JD.com wordt ondersteund door onder meer Walmart, Google en het Chinese Tencent. Liu begon het bedrijf in 1998 in een kamer van vier vierkante meter. Dat huurde hij voor omgerekend 1500 euro van zijn spaargeld. Zijn vermogen wordt nu geschat op 8 miljard dollar.

Liu (45) is getrouwd met de 24-jarige Zhang Zetian, een bekende ‘influencer’ in China. Ze trouwden in 2015 en hebben een dochter. Liu volgt een deeltijdstudie bedrijfskunde aan de Chinese campus van de universiteit van Minnesota. Voor de opleiding bracht hij een bezoek aan Minneapolis.