SBM Offshore uitblinker op Damrak

Op het Amsterdamse Damrak was het aandeel SBM Offshore maandag in trek na een deal in de Braziliaanse smeergeldzaak. De Europese beurzen begonnen gemengd aan de nieuwe beursmaand. De aandacht ging verder uit naar de internationale handelsperikelen. Daarnaast moeten beleggers het stellen zonder richting uit de Verenigde Staten, waar de beurzen gesloten blijven vanwege Labor Day.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel een fractie lager op 557,94 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 790,33 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,2 procent. Londen won 0,4 procent.

SBM Offshore kreeg er ruim 10 procent bij in de MidKap. De oliedienstverlener heeft een akkoord bereikt met de Braziliaanse aanklager. Daarmee zet de onderneming een streep onder een smeergeldaffaire in het land. De totale provisie vanwege de Braziliaanse affaire voor SBM loopt door de deal op van 299 miljoen dollar naar 347 miljoen dollar.