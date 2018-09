SBM Offshore uitblinker op Damrak

SBM Offshore was maandag de grote uitblinker op het Damrak. De oliedienstverlener zette met een schikking een streep onder een slepende smeergeldaffaire in Brazilië. Dat zorgde overduidelijk voor opluchting bij beleggers. De Europese beurzen gingen de eerste handelsdag van de nieuwe maand overwegend met winst de handel uit.

De AEX-index sloot uiteindelijk 0,2 procent hoger op 559,78 punten. De MidKap, met daarin SBM Offshore, klom 1,1 procent tot 793,27 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Parijs en Londen sloten tot 1 procent hoger. De beurs in Frankfurt verloor 0,1 procent. Richting uit de Verenigde Staten ontbrak, omdat de beurzen daar op feestdag Labor Day gesloten blijven.

SBM Offshore was met afstand de grootste stijger in de MidKap met een plus van bijna 11 procent. De oliedienstverlener heeft een akkoord bereikt met de Braziliaanse aanklager, waarmee het bedrijf een punt zet achter de omkoopaffaire in het land.