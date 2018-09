Turkse inflatie schiet omhoog

De inflatie in Turkije is in augustus met bijna 18 procent omhooggeschoten vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Dat is de grootste stijging in vijftien jaar en ruim drie keer zoveel als de officiële doelstelling van de Turkse centrale bank. In juli was de geldontwaarding nog 15,9 procent op jaarbasis.

De hoge inflatie hangt samen met de duikvlucht van de Turkse lira, die dit jaar zo’n 40 procent aan waarde is verloren ten opzichte van de dollar. Dat komt onder meer door zorgen over de invloed van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op het monetaire beleid. De Turkse munt staat ook onder druk door de verslechterde relatie tussen Turkije en de Verenigde Staten, als gevolg van de hechtenis van de Amerikaanse predikant Andrew Brunson. De Turken verdenken hem van terrorisme.

De lira verloor maandag opnieuw aan waarde, ruim 2,5 procent.