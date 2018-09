Twente krijgt duurzame-energiecampus

Batterijenmaker Lithium Werks wil in Twente een ,,grootse” onderzoeksfaciliteit (R&D) uit de grond stampen op het gebied van schone energie. Binnen vijf jaar moeten op de R&D-campus 2000 mensen werkzaam zijn, zo maakte het bedrijf bekend.

Door verschillende partijen is al voor zeker 100 miljoen euro geĆÆnvesteerd in de ontwikkeling van de 17 hectare grote faciliteit op Technology Base, de voormalige vliegbasis bij Enschede. Initiatiefnemer van het plan is de bestuursvoorzitter van Litheum Werks, Kees Koolen. Hij werkte eerder als topman van Booking.com en had ook een dikke vinger in de pap bij de wereldwijde opkomst van Uber, het bedrijf achter de bekende taxi-app. Hij vestigde onder meer het hoofdkantoor van Uber International in Amsterdam.

Volgens Koolen is er momenteel sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod van duurzame energie. Windmolens of zonnepanelen produceren vaak de meeste energie op momenten dat de vraag klein is. Bij een grotere stroomvraag moeten conventionele energiecentrales vaak nog bijschakelen. De oplossing zit volgens de bestuursvoorzitter in beschikbare accucapaciteit en intelligente regelsoftware. Accu’s van auto’s zouden bijvoorbeeld ook voor de opslag van energie gebruikt moeten worden.

De campus wordt in fases opgebouwd. Het eerste gebouw moet in 2019 operationeel zijn en daarmee de eerste driehonderd medewerkers. Bij het ontwikkelen van de nieuwste accu’s werkt Lithium Werks samen met de Universiteit van Twente. Ook de gemeente Enschede, de provincie Overijssel en ontwikkelingsmaatschappij Oost NL dragen hun steentje bij aan het realiseren van de campus.