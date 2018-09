ING schikt voor honderden miljoenen met OM

ING heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. De bank is akkoord gegaan met de betaling van een boete van 675 miljoen euro en een terugbetaling van 100 miljoen euro. De financieel dienstverlener erkende tekort te zijn geschoten bij het voorkomen van witwassen.

ING had eerder al gemeld dat boetes, straffen en andere uitkomsten van het onderzoek naar betrokkenheid bij corruptie, witwassen en het eigen cliĆ«ntacceptatiebeleid ,,aanzienlijk” konden zijn. ING maakte in het jaarverslag over 2016 voor het eerst bekend dat het onderwerp was van strafrechtelijk onderzoek.

De bank schoot onder meer tekort in de uitvoering van cliƫntenonderzoeksprocedures ter voorkoming van financieel-economische criminaliteit bij ING Nederland. De kwestie heeft betrekking op de jaren 2010 tot en met 2016. ING zegt het ten zeerste te betreuren dat deze fouten klanten in staat stelden om accounts van ING Nederland te misbruiken.

De bank zegt verder maatregelen te hebben genomen tegen een aantal medewerkers en voormalig medewerkers die verantwoordelijk waren voor uitvoering van het beleid en procedures. Zo is de variabele beloning van personeel teruggevorderd en zijn sommige taken opgeschort.

Ook heeft de bank de nodige maatregelen genomen om het risicobeheer te verbeteren. De instelling belooft verder om het bewustzijn en het naleven van regels door personeel te verbeteren. Naast de Nederlandse autoriteiten hadden ook de Amerikaanse autoriteiten om informatie gevraagd. ING verwacht geen verdere acties door de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

De totale impact van de schikking en de terugbetaling op het nettoresultaat van ING bedraagt 775 miljoen euro. De bank zal dit in de cijfers over het derde kwartaal opvoeren als buitengewone last.