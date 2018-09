Wouter Bos dag voor ondergang DSB bij DNB

Toenmalig minister van Financiën Wouter Bos was de dag voordat een bankrun bij DSB Bank begon bij De Nederlandsche Bank (DNB). Dat zei voormalig toezichthouder bij DNB Jaap Holthuizen, die de minister had gezien, tijdens een verhoor door Dirk Scheringa.

Bos was aanwezig nadat DNB een aanvraag had gedaan voor een noodregeling en toen die werd afgewezen door de rechter. Toenmalig directielid van DNB Lex Hoogduin wist eerder niet meer of Bos aanwezig was geweest.

Bos was op zondagavond 11 oktober bij DNB. Een dag later verscheen een artikel in de Volkskrant over de aangevraagde noodregeling bij DSB Bank. Dat was voor veel klanten aanleiding om hun geld bij de bank weg te halen en leidde uiteindelijk tot de ondergang van de bank.