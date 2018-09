Commerzbank na dertig jaar uit DAX-index

Commerzbank moet deze maand zijn plek in de toonaangevende DAX-index op de beurs van Frankfurt inleveren. De Duitse bank was sinds de oprichting van de DAX in 1988 een vast onderdeel van de index, maar hoort qua marktwaarde niet meer bij de dertig grootste Duitse beursfondsen.

Commerzbank is bezig met een aantal grote veranderingen om de winst op te krikken. Het instituut stond net als branchegenoot Deutsche Bank onder druk en de twee banken overwogen naar verluidt zelfs een fusie. De degradatie uit de DAX kan koersverlies opleveren voor Commerzbank, doordat sommige beleggers varen op de indeling van de indexen.

De plek van Commerzbank wordt ingenomen door Wirecard, een fintechbedrijf, zo maakte beursuitbater Deutsche Börse bekend. Commerzbank neemt op zijn beurt de plaats in van Wirecard in de MDAX, de lijst met middelgrote bedrijven.