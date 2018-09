Nieuwe investering in Delfts hyperloopbedrijf

Start-up Hardt Hyperloop uit Delft heeft een miljoeneninvestering ontvangen van InnoEnergy, een fonds voor duurzame energie. Ook zijn nieuwe partners toegetreden tot de ontwikkeling van de hyperloop, een technologie die in de toekomst razendsnel openbaar vervoer mogelijk moet maken.

Van InnoEnergy krijgt Hardt Hyperloop 5 miljoen euro. En DB Engineering & Consulting, Continental en Engie Laborelec hebben zich gevoegd bij een eerder opgezet consortium van BAM, Tata en IHC. In een eerdere investeringsronde staken onder meer Exact-oprichter Paul van Keep en profvoetballer Gregory van der Wiel al geld in Hardt.

De hyperloop is een systeem van buizen die bijna vacuĆ¼m zijn. Daardoorheen worden voertuigen gestuurd die aangedreven worden door magneten, waardoor zeer hoge snelheden bereikt kunnen worden. Hardt is voortgekomen uit een studententeam dat een door Tesla-baas Elon Musk uitgeschreven wedstrijd voor de ontwikkeling van een hyperloop won.