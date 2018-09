Tata Steel: test alternatief hoogoven succes

Staalproducent Tata Steel heeft succes behaald met proeftesten voor een nieuwe techniek als alternatief voor hoogovens. Volgens het bedrijf presteerde de zogeheten HIsarna-installatie in IJmuiden, die minder energie gebruikt en minder CO2 uitstoot, boven verwachting.

Uit de testen bleek dat de uitstoot van CO2 met de helft omlaag kan door de nieuwe productietechniek. Bij die techniek wordt ijzererts van bovenaf in een reactor geïnjecteerd dat vervolgens in hoge temperatuur vloeibaar wordt gemaakt. Daarna druipt het naar de bodem waar steenkoolpoeder wordt toegevoegd. Tata Steel gaat nu bouwen aan een installatie op volledige schaal, die in zeven jaar in werking genomen kan worden.

De uitstoot van CO2 kan nog verder worden verlaagd door het gas af te vangen, aldus het bedrijf. Daarbij wordt gedacht aan opslag in oude gasvelden onder de Noordzee. De HIsarna-techniek is in IJmuiden bedacht. Tata Steel is de volledige eigenaar van de techniek.