Verliezen op Europese beurzen

De Amsterdamse beurs is donderdag met verlies gesloten. Ook elders in Europa waren rode koersborden te zien. De internationale handelsperikelen en de zorgen over de opkomende markten speelden de beurzen parten. Op het Damrak ging effectendienstverlener Kas Bank in de uitverkoop na teleurstellende resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,4 procent in de min op 539,37 punten. De MidKap verloor 1,1 procent tot 772,79 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 0,9 procent.

Bij de kleinere bedrijven kelderde Kas Bank 17,5 procent. De effectendienstverlener boekte afgelopen halfjaar minder winst. Ook de opbrengsten vielen lager uit. Het bedrijf verwacht dat de tweede helft van dit jaar en volgend jaar uitdagend zullen zijn.