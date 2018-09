British Airways vergoedt kosten door hack

De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways (BA) zal alle schade die klanten ondervinden door een hack vergoeden. Dat heeft topman Alex Cruz tegen BBC Radio gezegd. Hackers bemachtigden de afgelopen weken financiële gegevens van mogelijk honderdduizenden klanten van de luchtvaartmaatschappij.

British Airways heeft contact opgenomen met getroffen klanten. ,,Zodra we ontdekten dat klantgegevens waren gelekt, zijn we direct klanten gaan inlichten. Dat was onze prioriteit”, zei Cruz.

De hackers hadden het voorzien op informatie over mensen die tussen 21 augustus en 5 september boekten via de website of mobiele app. Klanten hoeven volgens BA niet te vrezen dat hun paspoortgegevens of reisdetails in handen zijn gevallen van de cybercriminelen.

Cruz ontkent dat British Airways niet genoeg deed om de gegevens te beschermen. Zo waren die gegevens versleuteld en de hackers hebben die versleuteling niet gekraakt. ,,Er zijn andere methodes gebruikt door de criminelen om de gegevens in handen te krijgen, heel geavanceerde methodes.”