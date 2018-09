CNV: nieuwe bod Metalelektro niet goed genoeg

Het nieuwe cao-bod van de werkgevers in de Metalelektro is ,,zeker niet goed genoeg”. Dat zegt Loes Bezemer-Videler van CNV Vakmensen vrijdag in een reactie.

De bondsbestuurder roept werkgeversvereniging FME op om met een voorstel te komen dat ,,past bij deze tijd” en ,,nu eens echt de dialoog te starten in plaats van onrust te veroorzaken”. FME stelde donderdagavond een grotere loonsverhoging voor dan zij eerder deed en wil ook investeren in scholing. Daarnaast stellen de werkgevers een generatiepact voor.

Het bod van FME gaat uit van een loonsverhoging van 2,86 procent per jaar met een looptijd van 33 maanden. Die bestaat uit 70 euro bruto loonsverhoging per 1 november, 3 procent loonsverhoging op 1 juli 2019 en nog eens 3 procent loonsverhoging op 1 juli 2020. De bonden zetten al maanden in op 3,5 procent loonsverhoging per jaar. Ook willen ze meer zeggenschap en werkzekerheid. Op die laatste vlakken doen de werkgevers nu toezeggingen, maar volgens CNV onvoldoende.

FME geeft de vakbonden tot dinsdag om het bod te accepteren en sprak van een ultiem bod. ,,Maar wij gaan dit niet accepteren”, benadrukt Bezemer-Videler. De Metalektro-cao geldt in totaal voor ongeveer 150.000 werknemers.