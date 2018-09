Verdere krimp mobiele markt Nederland

De markt voor mobiele diensten in Nederland is in het tweede kwartaal opnieuw gekrompen. Volgens marktonderzoeker Telecompaper daalde de omzet met ruim 8 procent tot 938 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. In het eerste kwartaal was ook al krimp te zien.

Telecompaper stelt dat telecombedrijven de inkomstendaling voornamelijk wijten aan veranderde regels. Zo mogen ze inkomsten uit toestellen niet meer meetellen met de mobiele omzet en veranderden de regels voor roaming. Ook prijsdruk en hevige concurrentie zetten de opbrengsten onder druk. Voor heel 2018 rekent Telecompaper op een omzetdaling voor de Nederlandse mobiele markt met circa 4 procent tot 3,9 miljard euro en een verdere afname naar 3,7 miljard euro in 2022.

De sterkste omzetdaling komt voor rekening van Vodafone met een min van bijna 16 procent. Bij KPN was dat 5,8 procent en voor T-Mobile 7,2 procent. Bij het relatief kleine Tele2 stegen de inkomsten met bijna 14 procent. Tele2 is bezig met een fusie met T-Mobile.