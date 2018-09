Weer acties bij Ryanair in de maak

Het cabinepersoneel van Ryanair in Nederland bereidt acties voor om hun roep om betere arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten. Volgens vakbond FNV zal sprake zijn van een gecoördineerde actie waaraan ook bonden in Italië, België, Portugal en Spanje zullen meedoen. Gemikt wordt op stakingen in de laatste week van september, tenzij Ryanair voor die tijd over de brug komt.

Gesprekken met Ryanair schieten volgens FNV ,,voor geen meter” op. In Nederland gaat het om zo’n tachtig medewerkers van Ryanair. Daarvan is driekwart lid van de vakbond.

Eerder staakten de piloten van de maatschappij al in meerdere landen, ook om betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden af te dwingen. In Nederland probeerde Ryanair de staking van piloten via de rechter te verbieden. Dat lukte niet.

Wel oordeelde de rechter dat eventuele vervolgacties minstens 72 uur van tevoren moeten worden aangekondigd. Volgens het FNV is het cabinepersoneel niet aan die afspraken gebonden. Maar met het oog op de veiligheid zullen acties zeker 24 uur van tevoren worden aangekondigd.