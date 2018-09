Wellink: boetebeleid banken VS naar Europa

Het beleid van Amerikaanse autoriteiten om de bankensector torenhoge boetes op te leggen, waait over naar Europa. Er mag dan ook worden verwacht dat er meer hoge boetes voor Europese banken aankomen. Dat zei Nout Wellink, voormalig president van De Nederlandsche Bank (DNB), in het programma WNL op Zondag. Hij reageerde op de miljoenenschikking die ING vorige week trof met het Openbaar Ministerie (OM).

ING schikte voor 675 miljoen euro met het OM. Daarnaast betaalt ING de overheid 100 miljoen euro terug. De bank erkende te zijn tekortgeschoten bij het voorkomen van witwassen. ,,De boete voor ING is hoog. Het boetepatroon dat in de Verenigde Staten gevolgd is, waar al een paar honderd miljard aan boetes is uitgedeeld, is zich aan het verplaatsen naar Europa en AziĆ«. Dat gaat door en dus we kunnen meer boetes in ons werelddeel verwachten”, aldus Wellink.