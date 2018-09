Groeivertraging voor Turkse economie

De Turkse economie is in het tweede kwartaal op jaarbasis met 5,2 procent gegroeid ondanks tegenwind door onder meer de waardedaling van de lira en de daarmee gepaard gaande inflatie. Op kwartaalbasis was de groei 0,9 procent bescheidener. Dit laatste cijfer maakt de impact van de recente onrust wat meer duidelijk.

De Turkse munt verloor in die periode 14 procent aan waarde. Dat komt onder meer door zorgen over de invloed van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op het monetaire beleid. De lira staat ook onder druk door de verslechterde relatie tussen Turkije en de Verenigde Staten, als gevolg van de hechtenis van de Amerikaanse predikant Andrew Brunson, die van terrorisme wordt verdacht.

Al jarenlang lenen Turkse bedrijven in euro’s en dollars, om te profiteren van lagere tarieven. Er ontstaan steeds meer zorgen over het vermogen om schulden te blijven aflossen. Kenners rekenen er in doorsnee op dat de groei van de Turkse economie dit jaar verder zal vertragen.