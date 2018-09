Jack Ma van Alibaba stapt pas in 2019 op

Topman Jack Ma van Alibaba stapt pas in september 2019 op. Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt. Daniel Zhang volgt hem op als bestuursvoorzitter. Ma blijft tot 2020 lid van de raad van bestuur.

Eerder meldde The New Times dat Ma al deze maandag met pensioen zou gaan. In een verklaring zegt Ma dat hij samen met Zhang zorgt voor een soepele overgang.

De 53-jarige Ma richtte Alibaba op in 1999. Het bedrijf werd onder zijn leiding een van de grootste webwinkels ter wereld en veranderde voor een groot deel de manier waarop Chinezen winkelen en betalen. Zijn geschat vermogen is ongeveer 40 miljard dollar (zo’n 35 miljard euro), waarmee hij de rijkste man van China is.