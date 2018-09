Lakeman naar hof om vervolging topman ING

Financieel activist Pieter Lakeman wil dat het Openbaar Ministerie (OM) topman Ralph Hamers van ING strafrechtelijk gaat vervolgen. Volgens Lakeman is het ,,onbegrijpelijk” dat het OM afziet van vervolging na de schikking van 775 miljoen euro die ING vorige week trof vanwege tekortkomingen bij het voorkomen van witwaspraktijken.

Hij heeft daarom een zogenoemde artikel 12-procedure aangespannen om zo het Gerechtshof in Amsterdam het OM te laten bevelen Hamers alsnog te vervolgen. Het hof toetst dan of een vervolging haalbaar zou zijn en of die vervolging opportuun is. Oordeelt het hof dat aan beide criteria is voldaan, dan beveelt zij de vervolging. Het OM is dan verplicht tot vervolging over te gaan.

Lakeman voorziet ,,een gevaarlijke verstoring van het maatschappelijk leven, het publieke debat en het financiële stelsel” als verantwoordelijke leidinggevenden vrijuit gaan. Hij rekent het Hamers zwaar aan dat hij waarschuwingen van toezichthouders in de wind heeft geslagen. ,,Je denkt toch niet dat als nota bene de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank herhaaldelijk hun zorgen uitspreken, dat in een mail aan de koffiejuffrouw gebeurt? Zulke zaken worden op het hoogste niveau gedeeld dus daar heeft Hamers van geweten.”

Wanneer Hamers niet strafrechtelijk wordt vervolgd, dan zal het volgens Lakeman in de toekomst vaker gebeuren dat bestuurder die in de fout gaan zich op kosten van de aandeelhouders zullen vrijkopen. Volgens Lakeman zijn het ook nu weer de onschuldige aandeelhouders die het gelag betalen, terwijl de leidinggevende daders volledig vrijuit gaan.

Lakeman en zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) zijn naar eigen zeggen belanghebbenden bij strafvervolging omdat hun betalingsverkeer al jarenlang via ING Bank loopt.

Lakeman is vooral bekend van zijn rol bij de ondergang van DSB Bank in 2009. DSB viel onder meer om nadat Lakeman spaarders had opgeroepen spaargeld van hun rekeningen te halen. Dit leidde daadwerkelijk tot een bankrun bij DSB.

Een woordvoerder van ING liet in een reactie weten dat het OM heeft geconstateerd dat er geen bewijs was om over te gaan tot vervolging van ING-medewerkers.