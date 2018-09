Richemont vindt de tijd weer rijp voor topman

De Zwitserse maker van horloges en andere luxe-accessoires Richemont heeft Jérôme Lambert gepromoveerd tot topman van het bedrijf. Als hoogste uitvoerend bestuurder zal hij samen met voorzitter Johann Rupert leiding gaan geven aan het bedrijf.

De stap van de Zwitsers is opvallend. Nog geen twee jaar geleden werd de functie van topman afgeschaft. Maar Rupert heeft aangegeven dat Richemont te groot is om door één persoon te worden geleid. Lambert, die al twintig jaar in dienst is bij Richemont, werd in 2002 baas van horlogemerk Jaeger-LeCoultre dat onderdeel is van het luxemerk. Ook gaf hij leiding aan de horlogemerken Montblanc en A. Lange & Söhne, die ook onder het moederbedrijf vallen.

Het bedrijf meldde los van de benoeming van Lambert dat het de voorbije maanden fors meer omzet in de boeken heeft gezet. In de maanden april tot en met augustus dit jaar was sprake van 10 procent groei, exclusief overnames en wisselkoerseffecten. Daarmee presteert het bedrijf iets beter dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden.