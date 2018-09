Smak geld AF-KLM-baas bij gedwongen vertrek

Ben Smith, de nieuwe baas van luchtvaartcombinatie Air France-KLM, krijgt bij een eventueel gedwongen vertrek een slordige 4,5 miljoen euro mee. Van het genoemde bedrag moeten bijvoorbeeld nog wel belastingen worden afgetrokken. Dat blijkt uit documenten die door de maatschappij op de website zijn gepubliceerd.

Het document werd op de site geplaatste na berichten over een zo mogelijk nog hogere vertrekvergoeding, mits gedwongen, van 8,5 miljoen euro. Dat bedrag zou door een woordvoerder van AF-KLM zijn bevestigd tegen persbureau AFP.

Eerder werd bekend dat Smith zo’n 900.000 euro per jaar gaat verdienen. Dit salaris is exclusief bonussen of andere extra’s zoals een verhuisvergoeding en pensioenbetalingen. Voldoet de Canadees aan de gestelde doelen dan kan de beloning oplopen tot 4,25 miljoen euro per jaar. Zijn salaris ligt beduidend hoger dan dat van zijn voorganger en leidde al tot de nodige kritiek van vakbonden.