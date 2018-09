Winkelopeningen helpen Primark vooruit

Kledingketen Primark heeft in het afgelopen boekjaar een hogere omzet behaald, geholpen door de opening van nieuwe winkels. Dat schrijft Primark-eigenaar Associated British Foods (ABF) in een handelsbericht, zonder concrete cijfers. Op 6 november worden definitieve jaarresultaten gemeld.

De omzet bij Primark op basis van constante wisselkoersen is dit boekjaar naar verwachting met 5,5 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. De verkoop van winkels die minstens een jaar zijn geopend, is naar verwachting met 2 procent gedaald. Daarbij had Primark in Noord-Europa te maken met bijzondere weersomstandigheden, waardoor de verkoop onder druk stond. In Zuid-Europa en in Groot-Brittannië gingen de zaken voorspoediger.

Inmiddels telt Primark 360 winkels. In het volgende boekjaar moeten daar veertien nieuwe vestigingen bijkomen, waaronder een nieuwe Primark in Utrecht.