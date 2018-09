Goedkopere yen stuwt Nikkei

De Japanse effectenbeurs is dinsdag met een stevige winst geëindigd. Een daling van de Japanse yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar bood steun aan de handel. Ook de technologiebedrijven waren in trek na koerswinsten onder de branchegenoten in de Verenigde Staten. De andere beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei-index in Tokio ging 1,3 procent vooruit tot 22.664 punten. Bedrijven als Toyota, Panasonic en Tokyo Electron, die veel producten verkopen in het buitenland, profiteerden van de goedkopere Japanse munt en stegen tot 1,6 procent. Technologiebedrijven als Advantest en Screen Holdings dikten 2,5 procent aan.

Renesas Electronics kreeg er 4,4 procent bij. Het Japanse chipbedrijf neemt zijn Amerikaanse branchegenoot Integrated Device Technology over voor ongeveer 6,7 miljard dollar om zijn expertise op het gebied van zelfrijdende auto’s te vergroten.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,3 procent lager en de beurs in Shanghai daalde 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney dikte 0,6 procent aan. De Zuid-Koreaanse Kospi verloor 0,2 procent. Beleggers verwerkten het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump een brief heeft gekregen van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un waarin deze een nieuwe ontmoeting tussen de twee voorstelt.