Minister: vertrek ING-topman passend

Het vertrek van de financieel directeur van ING, Koos Timmermans, is passend en verstandig. Dat vindt minister Wopke Hoekstra van Financiën in een eerste reactie op de aankondiging van het opstappen, die volgt op het witwasschandaal bij de bank.

Hoekstra wijst erop dat dergelijke besluiten bij de raad van commissarissen liggen. Hij ging niet in op de vraag of hij zelf druk had uitgeoefend.

De minister benadrukt dat er bij ING sprake is van een ,,ernstige situatie”. De bank erkende steken te hebben laten vallen bij het voorkomen van witwassen. Met het Openbaar Ministerie is voor 675 miljoen euro geschikt.