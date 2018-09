Nieuwe stakingen in metaalsector

De vakbonden hebben het nieuwe cao-bod van werkgevers in de metaalsector definitief naast zich neergelegd. Donderdag en vrijdag wordt in de regio’s Papendrecht en Ridderkerk gestaakt, kondigden de bonden aan. Vorige week had werkgeversorganisatie FME nog een ,,ultiem bod” gedaan, maar in een eerste reactie wezen de bonden dat al af.

FME noemt de nieuwe stakingen in een eerste reactie ,,heel jammer” en ,,onbegrijpelijk”. De werkgeversvereniging gaat nu eerst met zijn leden in beraad over de volgende stappen. FME gaf eerder al aan dat de stakingen slecht zijn voor het imago van de sector.

Er wordt al geruime tijd gestaakt door de werknemers in de metalektro. Zij willen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar en meer zeggenschap en werkzekerheid. De werkgevers willen niet verder gaan dan 2,86 procent loonsverhoging per jaar.

Bij de aangekondigde stakingen legt donderdag het personeel van onder meer IHC en Fokker in de regio Papendrecht het werk voor een etmaal neer. Vrijdag gaan werknemers in de regio Ridderkerk 24 uur lang in staking .

De metalektro-cao geldt voor circa 150.000 werknemers.