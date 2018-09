Premier België presenteert investeringsplan

België moet een ’nieuw eldorado’ voor investeerders worden. Premier Charles Michel zei dat dinsdag bij de presentatie van een rapport over de nationale investeringsstrategie tot 2030.

De komende twaalf jaar is voor 150 miljard aan kapitaalinjecties nodig op terreinen als digitalisering, cyberveiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, energie en mobiliteit. De overheid neemt daarvan bijna de helft voor haar rekening. Daarvoor worden uitgaven naar voren gehaald. De bedoeling is de economische groei een forse impuls te geven.

Om het nijpende fileprobleem te lijf te gaan is het voornemen 27 miljard euro in mobiliteit te steken. Voor de overgang naar duurzame energie is bijna 60 miljard euro voorzien.

Voor de uitvoering wordt steun gevraagd van onder meer de regionale overheden. De socialistische premiers van het Brussels gewest en de Franstalige gemeenschap waren echter niet aanwezig. Zij spraken in de media van een ,,propagandacampagne’’.