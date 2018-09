Unilever heeft plan B voor dividendbelasting

Unilever heeft een alternatief plan om te zorgen dat zijn Britse aandeelhouders niet anders belast worden als de Nederlandse regering de dividendbelasting toch niet afschaft. Dat bleek uit de plannen die het levensmiddelen- en verzorgingsproductenconcern ontvouwde over het beëindigen van zijn zogeheten duale structuur.

In de plannen van Unilever wordt het bedrijf volledig Nederlands in december. Het hoofdkantoor komt dan officieel in Rotterdam te staan. Om de Britse aandeelhouders te ontzien denkt Unilever aan een manier om kapitaal te verdelen zonder dat dat als dividend telt. Het bedrijf noemt dat zelf een ,,vervangend betalingsmechanisme”.

Alle houders van Nederlandse aandelen die dividend betaald krijgen, betalen daar belasting over. Nederlandse aandeelhouders kunnen de 15 procent dividendbelasting terug krijgen van de Belastingdienst. Voor buitenlandse aandeelhouders geldt dit niet. Als Unilever straks één bedrijf is, krijgen de Britse aandeelhouders ook Nederlandse aandelen en moeten ze die belasting gaan betalen.

Naar schatting heeft het nieuwe Unilever straks 58 miljard euro aan kapitaal beschikbaar voor de alternatieve betalingen. Afgelopen jaar betaalde Unilever 3,9 miljard euro aan dividend uit.

De afschaffing van de dividendbelasting is controversieel in Nederland. Het kabinet houdt vast aan de maatregel, maar het draagvlak onder de bevolking is laag.