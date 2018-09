Voorzichtige handel op Wall Street

Chipbedrijf Integrated Device Technology (IDT) beleefde een flinke koerssprong en steeg ruim 11 procent. Het Californische IDT wordt voor 6,7 miljard dollar in contanten overgenomen door het Japanse chipconcern Renesas. Verder kwam de maker van speakers Sonos met resultaten, de eerste cijferpublicatie van het bedrijf sinds de beursgang begin augustus. De cijfers vielen niet in goede aarde bij beleggers en het aandeel Sonos kelderde 19 procent.

De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag licht lager. De aanhoudende handelsspanningen maakten beleggers voorzichtig. Verder was er weinig richtinggevend nieuws op Wall Street om de koersen richting te geven.

