Apple en chips domineren beurssessie New York

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag wisselend gesloten. Een rapport van zakenbank Goldman Sachs over de chipsector zorgde voor dalende koersen. Verder ging veel aandacht uit naar Apple. Het qua beurswaarde duurste bedrijf ter wereld presenteerde nieuwe iPhones en een nieuwe Apple Watch.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 25.998,92 punten. De bredere S&P 500-index ging een fractie omhoog tot 2888,92 punten. Schermenbeurs Nasdaq leverde 0,2 procent in tot 7594,23 punten.

Volgens kenners van Goldman komen prijzen van chips volgend jaar mogelijk nog verder onder druk te staan. Ook houdt het aanbodoverschot aan. Wel is de vertraging in de branche, die na negen kwartalen van groei komt, waarschijnlijk minder erg dan eerdere vertragingen. Chipmaker Broadcom speelde 1,1 procent kwijt, Qualcomm noteerde een min van 1,1 procent, terwijl Micron en NXP 4,3 en 0,9 procent verloren.

Apple werd 1,2 procent minder waard nadat het drie nieuwe iPhones had gepresenteerd. Verder kwam de techgigant met een nieuwe versie van zijn smartwatch waarmee gebruikers zelf een hartfilmpje kunnen maken. Na de presentatie daarvan duikelde de koers van fitnesstrackermaker Fitbit (min 6,9 procent).

Facebook (min 2,4 procent) en Google-moeder Alphabet (min 1,6 procent) stonden eveneens in de schijnwerpers. Grote internetplatforms als YouTube, Facebook en Instagram moeten mogelijk vergoedingen gaan afdragen over auteursrechtelijk beschermde filmpjes, foto’s of muziek die gebruikers uploaden. Het Europees Parlement stemde voor een aanpassing van het auteursrecht.

Olie

Ook ging de aandacht opnieuw naar automaker Tesla. De Chinese concurrent NIO haalde met zijn geplande beursgang minder geld op dan gehoopt. Tesla steeg 4 procent. Gilead Sciences won 2,4 procent. De samenwerkingspartner van Galapagos kwam met succesvolle resultaten bij een studie met het middel filgotinib tegen reuma.

De Federal Reserve liet weten dat Amerikaanse bedrijven zich zorgen maken over handelsspanningen. Met name producerende bedrijven merken dat de prijzen van bijvoorbeeld grondstoffen door importheffingen stijgen, zo bleek uit het zogenoemde Beige Book van de centrale bank. Dat is een studie over de stand van zaken in de Amerikaanse economie op basis van enquêtes door regionale centrale banken. Beleggers houden het rapport altijd scherp in de gaten voor een blik op mogelijk toekomstig rentebeleid.

De euro was 1,1628 dollar waard tegen 1,1632 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie klom 1,5 procent in prijs tot 70,26 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 79,68 dollar per vat.