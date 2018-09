‘Teleurstellende beursgang Chinese Tesla’

De Chinese maker van elektrische auto’s NIO haalt minder geld op met zijn geplande beursgang dan aanvankelijk gehoopt. De Chinese tegenhanger van Tesla blijft steken aan de onderkant van zijn eigen verwachtingen voor de opbrengst, zo meldden ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Het bedrijf haalt ongeveer een miljard dollar op met de voorverkoop van 160 miljoen aandelen die aan de beurs van New York worden geregistreerd. Het totale bedrijf wordt daardoor gewaardeerd op 6,4 miljard dollar.

NIO heeft tot nu toe in totaal slechts 2000 auto’s afgeleverd. Dat is een aantal dat Tesla na veel noodgrepen inmiddels in een paar dagen produceert. Het bedrijf wil snel uitbreiden om marktaandeel te verwerven in eigen land, de grootste markt voor elektrische auto’s. Daarbij voelt het druk van lokale rivalen en van grote internationale spelers als BMW en Mercedes, die ook met elektrische wagens komen.