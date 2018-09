PostNL klimt op afwachtende beurs

De aandelenbeurs in Amsterdam ging donderdag licht vooruit. Ook de meeste andere Europese beurzen lieten kleine winsten zien. Beleggers keken vooral uit naar de ontwikkelingen op het handelsvlak en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later op de dag. Op het Damrak profiteerde PostNL van de politieke steun voor een eventuele fusie met concurrent Sandd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 541,19 punten. De MidKap daalde een fractie tot 777,59 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen 0,3 procent. Londen bleef onveranderd.

Galapagos (min 1,3 procent) was hekkensluiter in de AEX na de sterke koerswinst een dag eerder. De biotechnoloog en zijn Duitse samenwerkingspartner MorphoSys ontvangen een licentiebetaling van 95 miljoen euro van farmaceut Novartis voor de ontwikkeling en commercialisering van een van hun programma’s. Daarnaast haalde Galapagos 300 miljoen dollar op in de Verenigde Staten.

Verzekeraar ASR zakte 1,2 procent na een adviesverlaging door Deutsche Bank. Chipmachinemaker ASML voerde de stijgers aan met een winst van 1,5 procent.

In de MidKap ging PostNL aan kop met een plus van 2,5 procent. De brede steun in politiek Den Haag voor een fusie met branchegenoot Sandd is volgens analisten van KBC Securities positief voor PostNL. Woensdag werd een debat gevoerd in de Tweede Kamer over de toekomst van de postbezorging.

Takeaway sloot de rij met een min van 4 procent. Aandeelhouder Prime Ventures verkoopt zijn complete resterende belang in de maaltijdbestelsite. In Frankfurt verloor Delivery Hero bijna 5 procent. Het Duitse maaltijdbestelbedrijf heeft in de eerste helft van het jaar stevig aan de weg getimmerd en zag de omzet stijgen. De concurrent van het Nederlandse Takeaway moest daarvoor wel diep in de buidel tasten en zag het bedrijfsresultaat dalen.

Op de lokale markt kelderde Adyen 9,2 procent tot 670 euro. Vroege investeerders in de betalingsdienstverlener verkochten bijna 2,5 miljoen aandelen voor 670 euro per stuk, aan institutionele beleggers. De verkopers zijn geen directieleden of werknemers van het bedrijf.

De euro was 1,1619 dollar waard tegen 1,1632 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 69,89 dollar. Brentolie zakte 0,3 procent in prijs tot 79,53 dollar per vat.