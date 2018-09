Fastfoodketen KFC ziet heil in Brazilië

De Bakker opent in Daviscup tegen Raonic

Sommige van de nieuwe filialen zullen in handen blijven van KFC zelf. Ook rekent het fastfoodbedrijf er op dat franchisenemers nieuwe KFC’s zullen openen.

Fastfoodketen KFC mikt op stevige uitbreiding in Brazilië. De keten telt nu circa vijftig restaurants in het Zuid-Amerikaanse land. Dat moeten er tegen 2027 zeker tien keer zo veel zijn zijn, zo maakte het bedrijf bekend.

