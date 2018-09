Handelshoop stuwt Nikkei

De Japanse aandelenbeurs is donderdag met winst geëindigd. Berichten dat de Verenigde Staten en China proberen de handelsgesprekken te hervatten zorgden voor optimisme op de beursvloer. Ook een sterke stijging van de Japanse machineorders bood steun aan de handel. De andere beurzen in het Verre Oosten lieten eveneens overwegend winsten zien.

De Nikkei-index in Tokio sloot 1 procent in de plus op 22.821,32 punten. De stijging werd aangevoerd door de Japanse bedrijven die veel producten verkopen in China. Zo stegen robotmaker Fanuc en bouwmachinemaker Komatsu respectievelijk 1 procent en 1,7 procent.

De Japanse toeleveranciers aan de Amerikaanse technologiegigant Apple stonden echter onder druk na de tegenvallende presentatie van de nieuwe iPhone-modellen. Ook de chipbedrijven werden van de hand gedaan na koersverliezen in de Amerikaanse chipsector. De verliezen werden veroorzaakt door een negatief sectorrapport van Goldman Sachs.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,6 procent hoger en de beurs in Shanghai klom 0,5 procent. Een Amerikaanse delegatie onder leiding van minister van Financiën Steven Mnuchin zou een uitnodiging hebben gestuurd naar de Chinezen om de handelsbesprekingen te hervatten. De All Ordinaries in Sydney leverde 0,8 procent in en de Kospi in Seoul steeg 0,3 procent.