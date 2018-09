Staking metalektro gaat langer door

De 24-uursstaking in de metaalsector in de regio Papendrecht, wordt verlengd tot een 48-uursstaking. Dat zegt FNV-bestuurder Jan Meeder tegen het ANP. Dat betekent dat vrijdag niet alleen bedrijven in de regio Ridderkerk, maar ook die in de regio Papendrecht staken. Voor volgende week kondigde Meeder stakingen in het noorden van het land aan. Ook in oktober komen er verdere acties.

Het personeel in de metalektro staakt al enkele maanden voor onder meer een hoger loon, een ouderdomspact en meer zeggenschap en werkzekerheid. Vorige week deden de werkgevers nog een ,,ultiem bod”, maar dat was volgens de bonden niet goed genoeg.

De bonden hopen volgens Meeder snel weer met werkgeversvereniging FME om tafel te kunnen. Ze zijn echter bereid actie te blijven voeren tot de werkgevers met een beter aanbod komen. De metalektro-cao geldt voor ongeveer 150.000 mensen.