Volkswagen stopt met productie Kever

Automaker Volkswagen gaat stoppen met de productie van de Beetle, die in Nederland bekendstaat als de Kever. De laatste auto van het iconische model, dat overigens meermaals een facelift kreeg in de voorbije decennia, zal in juli volgend jaar in Mexico van de band rollen.

Volgens het bedrijf is de vraag naar het model tandende, ook omdat steeds meer klanten vragen naar sportieve terreinwagens, zogeheten SUV’s. Verder maakt Volkswagen werk van het versimpelen en verkleinen van de productie. Momenteel telt het bedrijf meer dan driehonderd verschillende voertuigen, van motorfietsen tot vrachtwagens en personenauto’s.

De Beetle kent zijn oorsprong diep in de vorige eeuw. In de jaren zestig was het model dusdanig populair, onder meer in de VS, dat Volkswagen zijn eerste fabriek op Amerikaanse bodem realiseerde, puur voor de productie van het wagentje.

Volkswagen zelf is zich ervan bewust dat het stoppen van de productie hier en daar emoties zal oproepen. Zeker voor de ,,toegewijde fans” zal de beslissing na drie generaties van de Beetle een hard gelag zijn.

Momenteel zijn er nog geen plannen voor een vervanger voor de auto. Eerder werd al wel gesproken over een elektrische variant van de Kever die mogelijk in de pijplijn zou zitten.

Volkswagen heeft met de I.D. Buzz bijvoorbeeld al wel een moderne interpretatie van de legendarische Volkswagenbus. ,,Zeg nooit nooit”, aldus Hinrich Woebcken, de baas van de Amerikaanse verkooptak van Volkswagen.