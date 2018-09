Wall Street hoger uit startblokken

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst aan de handel begonnen. Beleggers verwerken onder meer rentebesluiten in Groot-Brittannië, Turkije en van de Europese Centrale Bank (ECB). Verder wordt de naderende orkaan Florence angstvallig in de gaten gehouden, vooral door verzekeraars en klusketens. Florence komt waarschijnlijk komende nacht of vrijdag aan land in North Carolina.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,5 procent in de plus op 26.128 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2900 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,7 procent aan tot 27014 punten.

Kroger verloor in de openingsminuten 9,6 procent aan beurswaarde. Het supermarktconcern kwam met teleurstellende omzetcijfers, al was de winstgevendheid juist iets hoger dan gedacht.

Verder won Qualcomm 2,9 procent nadat het chipbedrijf bekendmaakte voor 16 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen, als onderdeel van een inkoopplan van in totaal 30 miljard dollar. Sowieso was het een positief begin van de handel voor chipbedrijven na de neergang van een dag eerder. Zo won Intel 1,1 procent en dikte Micron 2,6 procent aan.