Achmea stopt met beoordelingsgesprekken

Achmea stopt met het voeren van formele beoordelingsgesprekken. De verzekeraar laat weten te kiezen voor een meer flexibele aanpak. Daarin is ook meer oog voor de korte termijn, zonder de lange termijn uit het oog te verliezen.

De 12.000 medewerkers van Achmea moeten vanaf 1 januari zelf afspraken maken met hun leidinggevenden. Het is de bedoeling dat ze doorlopend in gesprek gaan over hun prestaties, resultaten en ontwikkeling.

Volgens Achmea tonen veel onderzoeken aan dat het oude systeem niet goed werkt. De verzekeraar hanteert nu nog, zoals zo veel organisaties, een jaarlijks plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek. Aan het einde van het jaar krijgt de medewerker een cijfer van 1 tot en met 5, waar een bepaalde mate van loonsverhoging gekoppeld zit. Die score zou een goed gesprek in de weg staan en demotiverend werken.

De beloning wordt losgekoppeld van het functioneren. Daar wordt nog met de vakbonden naar gekeken, maar dat wordt mogelijk een vaste loonsverhoging.