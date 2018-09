Damrak begint in het groen

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openen in het groen. De hoop dat de Verenigde Staten en China de handelsgesprekken zullen hervatten bleef het beurssentiment ondersteunen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent in de plus op 541,10 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 778,21 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt gingen tot 0,4 procent vooruit.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was kabel- en telecomconcern Altice Europe met een winst van 2 procent. Verzekeraar NN Group klom 1,8 procent na een adviesverhoging door Bank of America Merrill Lynch. Supermarktconcern Ahold Delhaize sloot de rij met een verlies van 1,6 procent.