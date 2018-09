ING krijgt boete van beurs New York

ING heeft een boete gekregen van 5 miljoen dollar van de beurs in New York omdat de bank jarenlang de regels heeft overtreden. ING ging de fout in met regelgeving voor de handel rond zogeheten American Depositary Receipts (ADR’s), aandelen in niet-Amerikaanse bedrijven die zijn genoteerd in New York.

NEW YORK (ANP) - ING heeft een boete gekregen van 5 miljoen dollar van de beurs in New York omdat de bank jarenlang de regels heeft overtreden. ING ging de fout in met regelgeving voor de handel rond zogeheten American Depositary Receipts (ADR's), aandelen in niet-Amerikaanse bedrijven die zijn genoteerd in New York.

