Nikkei op hoogste niveau sinds februari

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag opnieuw hoger gesloten. De hoop dat de Verenigde Staten en China weer om de tafel gaan zitten om het handelsconflict op te lossen bleef zorgen voor optimisme onder beleggers. Ook positieve macro-economische cijfers uit China boden steun aan de handel.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 1,2 procent in de plus op 23.094,67 punten en bereikte het hoogste niveau sinds begin februari dit jaar. De hoofdindex won deze week ruim 3 procent en boekte daarmee de sterkste koerswinst in twee maanden. Vooral de Japanse chipbedrijven werden opgepikt na de zware verliezen eerder deze week. Advantest klom 5 procent, Tokyo Electron steeg 1,6 procent en Yaskawa Electric dikte 7,6 procent aan.

De andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten gingen eveneens overwegend omhoog. In Hongkong stond de Hang Seng-index tussentijds 1 procent hoger en de beurs in Shanghai won 0,3 procent. Zowel de Chinese detailhandelsverkopen als de industriële productie van het land namen toe in augustus. De All Ordinaries in Sydney klom 0,7 procent in en de Kospi in Seoul steeg 1,4 procent.