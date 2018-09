Handelsspanningen drukken stempel op markten

De aanhoudende handelsspanningen tussen de VS en China zullen ook de komende week hun stempel drukken op de financiële markten. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde voor het weekend aan zijn plan voor nog eens 200 miljard dollar aan heffingen op te voeren door te zetten. China zal naar verwachting met heffingen terugslaan.

In eigen land gaat de aandacht komende week onder meer uit naar Prinsjesdag. Veel van de data en berichten uit de miljoenennota lagen voor het weekend al op straat. In de documenten wordt onder meer gewaarschuwd voor de impact van handelsconflicten. Ook de brexit wordt als risico bestempeld. Er volgen de komende week overigens meer data over Nederland. Zo worden onder meer cijfers bekend over de Nederlandse economische groei en het consumentenvertrouwen en -uitgaven.

De week lijkt rustig te beginnen met een lege agenda op maandag. Europees statistiekbureau Eurostat meldt cijfers over de inflatie van de eurozone. Een dag later, op Prinsjesdag, is er op macro-economisch gebied ook weinig reuring. Uit het Verenigd Koninkrijk komen inflatiecijfers naar buiten.

Ook woensdag staat er, gelet op de agenda, maar mondjesmaat wat te gebeuren. Wel volgt die dag het Japanse rentebesluit. Een dag later staan er naast de Nederlandse data over consumentenvertrouwen en – uitgaven, ook cijfers over de Amerikaanse werkloosheid op de agenda evenals gegevens over de Britse winkelverkopen. De laatste dag van de week volgen onder meer de cijfers over de economische groei van Nederland.

Qua bedrijven op het Damrak weet onder meer Aegon de aandacht op zich gericht. Tientallen klanten van de verzekeraar zouden abusievelijk een verkeerd hypotheekoverzicht opgestuurd hebben gekregen. De oorzaak is een datalek.

Verder staat de Canadees Ben Smith vanaf maandag aan het roer bij luchtvaartcombinatie Air France-KLM. Eén van zijn belangrijkste taken is het loonconflict met de piloten van Air France de wereld uit helpen.

Financieel dienstverlener Intertrust praat beleggers donderdag bij tijdens zijn capital markets day. Biotechnologiebedrijf Pharming hoopt in de VS deze week akkoord te krijgen voor een aanvullende licentie voor zijn medicijn Ruconest.