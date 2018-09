VW schakelt tandje bij met elektrisch rijden

Volkswagen wil de overstap naar elektrisch rijden versnellen. Het bedrijf scherpt daarvoor zijn productiedoelstellingen aan. Tegen 2022 moeten 27 nieuwe elektrische modellen van vier van de merken van de Duitse automaker in productie zijn.

Vorig jaar kondigde de automaker al aan dat het in vijf jaar tijd 34 miljard euro investeert in technologie voor elektrische en autonoom rijdende auto’s. Tegen 2025 zullen de merken van de Groep meer dan tachtig nieuwe modellen met elektromotoren op de markt zetten. Het doel voor 2030 is om alleen nog maar elektrische wagens te produceren.

Topman Herbert Diess waarschuwde onlangs dat de overgang naar elektrische rijden duurder kan uitpakken dan eerder voorzien. Door de winsten nu op te voeren hoopt het bedrijf zijn toekomst te kunnen financieren, zo zei hij eerder.

Volkswagen kampt nog altijd met de nasleep van het omvangrijke dieselschandaal. Die heeft de automaker vele miljarden aan boetes en schadevergoedingen gekost. Om herhaling te voorkomen gaat het bedrijf ook meer inzetten op integriteit en wetgeving.